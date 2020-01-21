https://news.day.az/society/1195870.html Азербайджан ввел новые правила приема учителей на работу - ВИДЕО

Азербайджан ввел новые правила приема учителей на работу - ВИДЕО

Общество, 21 января 2020 18:40 438

В правила приема учителей на работу внесены изменения.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство образования, согласно изменениям, на экзаменационном этапе в рамках конкурса по приему учителей на работу кандидатам будет задано 40 заданий по специальности, 20 вопросов по стратегии обучения и методике, передает Day.Az.

В программе отсутствуют задания по логике.

Согласно поправкам в закон Азербайджана "Об образовании", учителя государственных ссузов и учреждений профессионального образования  раз в пять лет должны проходить сертификацию. Наряду с этим, принятые на работу впервые в рамках конкурса учителя в течение 5 лет аттестацию проходить не будут. Преподаватели этой категории, с учетом результатов конкурса по приему учителей на работу, будут приравниваться к сертифицированным.

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