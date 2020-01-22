https://news.day.az/society/1196133.html В Азербайджане резко похолодает: ожидаются сильный ветер, снег - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ МИНЭКОЛОГИИ

В Азербайджане резко похолодает: ожидаются сильный ветер, снег - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ МИНЭКОЛОГИИ

Общество, 22 января 2020 15:44 1 154

Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана предупредил население в связи с ожидаемыми изменениями метеоусловий.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на министерство, в Баку и на Абшеронском полуострове 23 января будет преобладать сильный юго-западный ветер, а 24 января он сменится сильным северо-западным.

С 24 января до утра 25 января ожидаются осадки, временами интенсивного характера. В ночь на 25 января местами ожидается мокрый снег.

По сравнению с прошедшими днями с 24 января температура воздуха снизится на 4-6 градусов.

В районах Азербайджана с вечера 23 января ожидается резкое изменение погодных условий. Временами ожидаются осадки, местами мокрый снег, в горных и предгорных районах снег. В отдельных местах интенсивного характера.

Сильный юго-западный ветер 23 января сменится на сильный северо-западный ветер 24 января. Температура воздуха снизится на 4-6 градусов по сравнению с прошедшими днями. На дорогах горных и предгорных районов ожидается гололед.

Təcili pul krediti 15 dəqiqəyə 30 000 manatadək! Самые дешевые авиабилеты!
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Наш канал в Telegram

Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре

Trend.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
На улицах Баку появятся новые 12-метровые автобусы - с завтрашнего дня - ФОТО 16:44, Общество 45
На Национальной арене гимнастики в Баку я чувствую себя как дома – израильская спортсменка Линой Ашрам 16:39, Спорт 85
В Азербайджане утвержден порядок участия лиц с инвалидностью в экзаменах - ИНСТРУКЦИЯ 16:34, Общество 129
Роухани: Иран готов выполнять свои обязательства по ядерной сделке 16:27, В мире 190
Число заболевших пневмонией нового типа в Китае достигло почти 500 16:24, В мире 201
В UNEC выпускникам курсов дистанционного изучения китайского языка вручены сертификаты - ФОТО 16:19, Общество 249
Азербайджан и Беларусь обсуждают вопросы поставок нефти 16:14, Экономика 273
"Когда говорят, что у Армении нет выхода к морю, сочинские армяне тихо смеются" 16:07, Политика 407
В Азербайджане проводятся региональные семинары-конференции на тему "Разрешение избирательных споров в судебном порядке" - ФОТО 16:03, Политика 287
В Баку созданы комфортные условия для тренировок, проживания и отдыха гимнастов – израильская спортсменка Николь Зеликман 16:00, Спорт 299
Открытие в Азербайджане регионального центра ВЭФ выводит страну на совершенно другой уровень - американский политолог 15:58, Экономика 352
На Национальной арене гимнастики в Баку лучшие условия в мире – тренер сборной Израиля по художественной гимнастике 15:48, Общество 448
В Азербайджане резко похолодает: ожидаются сильный ветер, снег - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ МИНЭКОЛОГИИ 15:44, Общество 1 154
«ЛУКОЙЛ» и SOCAR планируют новые совместные проекты на Каспии 15:36, Экономика 462
Азербайджанцы стали чаще пользоваться международными автобусами 15:31, Экономика 490
Названы сроки открытия Бакинского зоопарка 15:20, Общество 938
Международный центр мугама проведет вечер "Чахаргях" 15:11, Культура 519
Toyota отзывает 3,4 млн автомобилей по всему миру 15:04, Технологии 581
Азербайджан как пример успеха на глобальной арене. Встречи Президента Ильхама Алиева в Давосе 15:00, Политика 687
США могут ввести пошлины на импорт автомобилей из ЕС 14:42, В мире 701
У США есть план по сдерживанию нового коронавируса в стране 14:36, В мире 726
Тахир Будагов: Все, оставшиеся вне процесса переписи населения, уже включены в списки 14:28, Общество 841
ЦИК: Изъятие телефонов у граждан на избирательных участках недопустимо 14:26, Политика 729
Александр Охрименко: Азербайджан станет мостом между Европой и Азией 14:23, Политика 775
Делегация ПАСЕ находится с визитом в Азербайджане 14:18, Политика 742
Извержение вулкана Тааль и его страшные последствия - ФОТОРЕПОРТАЖ 14:13, В мире 967
Tesla побила новый рекорд 14:03, В мире 894
НГДУ им. Н.Нариманова подвело итоги минувшего года - ФОТО 13:52, Экономика 902
Завтра в Баку ожидается ветреная погода 13:48, Общество 1
Азербайджан и Нидерланды подписали меморандум о сотрудничестве 13:47, Экономика 892
В последнем обновлении Windows 7 обнаружили "прощальный баг" 13:35, Технологии 995
Загадочные смерти и политические убийства в Армении - результаты премьерства Пашиняна 13:29, Политика 1 203
Саудовская Аравия опровергла информацию о причастности к взлому телефона главы Amazon 13:22, В мире 1 020
Президентом Греции впервые избрали женщину 13:16, В мире 1 090
Азербайджан и ЕС готовятся к новому этапу переговоров по новому соглашению 13:12, Политика 994
В Баку оригинально отметят юбилей Алмаз Мустафаевой - ФОТО 13:06, Культура 1 173
В Азербайджане пойдут навстречу сезонным работникам - Новшество в туризме 13:00, Туризм 1 156
В Баку появится еще одна станция метро 12:56, Экономика 1 657
Во Франции в знак протеста остановили работу самой мощной ГЭС 12:54, В мире 1 119
В России сменился генпрокурор 12:41, В мире 1 208
Рейды в бакинских аптеках, задержаны фармацевты 12:31, Общество 1 990
ЦИК Азербайджана: На одно депутатское кресло претендуют 10-12 кандидатов 12:22, Политика 1 192
ДТП в Баку: BMW X5 оказался в кювете - ВИДЕО 12:17, Общество 1 659
В части Баку будет ограничена подача воды 12:06, Общество 1 734
В Баку пройдет конференция "Баку-Москва: диалог культур" 12:04, Общество 1 414
Прием заявок на аренду жилья в Азербайджане приостановлен - Причина 12:00, Общество 1 709
ЕС будет сотрудничать с будущим парламентом Азербайджана 11:57, Политика 1 315
Хикмет Гаджиев: Азербайджан ожидает от ЕС более оперативного подхода к ряду вопросов по энергетике и торговле - ВИДЕО 11:47, Политика 1 387
В Баку около 600 автобусов перешли на карточную систему - ФОТО 11:38, Общество 1 926
Али Ахмедов: Правительство Азербайджана заинтересовано в партнерстве и сотрудничестве с ЕС 11:33, Политика 1 407
Азербайджан и ЕС завершают переговоры о новом соглашении 11:26, Политика 1 484
Али Ахмедов: Азербайджан - открытая для реформ страна 11:21, Политика 1 435
Убит командир иранского ополчения "Басидж" 11:14, В мире 1 780
Массовые рейды в пунктах по забою скота в Баку 11:06, Общество 1 807
В бакинском поселке ремонтируются дороги - ФОТО 11:00, Общество 1 827
Армяне снова спровоцировали беспорядки - потасовка в Вифлиееме 10:52, Политика 1 852
Apple выпустила восстановленные iPhone Xs и Xs Max 10:48, Технологии 1 646
В салоне Boeing-737 произошел пожар прямо во время полета - ВИДЕО 10:41, В мире 2 259
В Москве пройдет выставка азербайджанских ковров 10:35, Культура 1 695
WhatsApp позаимствовал у Telegram новую функцию 10:32, Технологии 1 812
В Китае сообщили о мерах борьбы с новым вирусом 10:29, В мире 1 707
Азербайджан - в ТОП-3 самых популярных направлений в СНГ для авторских туров 10:17, Туризм 1 862
Сильный пожар в многоэтажном здании в Баку, жители эвакуированы 10:08, Общество 4 796
Золото в Азербайджане подешевело 10:05, Экономика 1 924
В оккупированном Карабахе погиб еще один армянский солдат 10:01, Политика 1 879
ВС Армении продолжают обстреливать азербайджанские позиции 09:58, Политика 1 788
Правительство США после 12-летнего перерыва назначило посла в Боливии 09:50, В мире 1 823
КНДР закрывает границу для туристов из-за нового вируса в Китае 09:43, Туризм 1 877
В США намерены ограничить въезд для жителей 7 стран - СПИСОК 09:38, В мире 2 225
Армянские СМИ наращивают информационную войну с Россией - а Азербайджан - в высшей лиге в Давосе 09:34, Политика 2 712
В Сумгайыте микроавтобус врезался в столб - ВИДЕО 09:28, Общество 2 381
Галина Ниязова: Азербайджан ушел далеко вперед, оставив позади Армению 09:24, Политика 2 228
В районах Азербайджана появится метро? - Официальный ответ 09:20, Общество 3 224
Минобразования Азербайджана обратилось к желающим учиться в Турции 09:15, Общество 2 377
Стрельба в торговом центре Лас-Вегаса, есть раненые - ВИДЕО 09:11, В мире 2 029
В Филармонии прошел концерт "Вспоминая ушедших друзей-музыкантов" - ФОТО 09:06, Культура 2 125
Honda отзывает в США и Канаде 2,7 млн машин 09:02, В мире 2 046
Большинство сенаторов поддерживает ускоренную процедуру рассмотрения импичмента Трампа 08:54, В мире 2 074
США рассматривают множество вариантов действий по Венесуэле - заявление Трампа 08:41, В мире 2 116
Встречи Президента Ильхама Алиева в Давосе откроют перед Азербайджаном новые экономические перспективы 08:30, Политика 2 152
В сети появились первые изображения нового флагмана Huawei - ФОТО 08:13, Технологии 2 283
Названа сумма минимальных платежей за квартиры в рамках аренды жилья с правом выкупа 08:01, Экономика 3 212
Boeing проведет первый полет нового самолета 777X 07:47, В мире 2 447
Обнародовано количество врачей в Азербайджане 07:34, Общество 2 643
Генсек ООН призвал Совет Безопасности поддержать итоги саммита по Ливии 07:19, В мире 2 428
Скончался экс-премьер Грузии 07:07, В мире 2 824
В Давосе состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с генеральным секретарем ОПЕК Мохаммедом Баркиндо - ФОТО 06:58, Политика 2 586
В результате террористической атаки погибли десятки человек - хаос в Буркина-Фасо 06:32, В мире 2 699
В Нигерии 8-летний мальчик из "ИГ" казнил мужчину 05:04, В мире 3 309
Ни один региональный парламент Британии не поддержал билль о Brexit 03:31, В мире 3 422
Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с премьер-министром Пакистана. Обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества - ФОТО 03:05, Политика 14 024
Ливийская NOC назвала условия для восстановлении добычи нефти 02:01, В мире 3 745
Путин назвал новое правительство сбалансированным 00:48, В мире 4 100
Президент Ильхам Алиев принял участие в заседании в рамках Всемирного экономического форума. Обсуждено сотрудничество между странами Евразии - ФОТО 00:36, Политика 14 915
"Судьба России зависит от нас" - об обнаглевших симоньянах и кеосаянах - ФОТО 00:30, Политика 5 443
Новый тип смертельного вируса впервые выявлен в США 00:18, В мире 4 326
Армянские продюсеры в своих проектах изображают русских простачками 21 января 23:41, Политика 4 703
Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с Вагитом Алекперовым. "Лукойл" примет участие в совместной разработке месторождений "Нахчыван" и "Гошадаш" - ФОТО 21 января 23:19, Политика 15 239
Мишустин назвал приоритет работы нового правительства РФ 21 января 23:14, В мире 4 398
В Азербайджане откроется региональный центр Всемирного экономического форума - ФОТО 21 января 23:09, Политика 14 977
Армянские русофобы пытаются манипулировать "русским фактором" против Азербайджана - подробности провокации 21 января 23:00, Политика 4 976
В сенате США начались слушания по импичменту Трампу 21 января 22:45, В мире 4 403
Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с президентом Европейского банка реконстукции и развития Сумой Чакрабарти. ЕБРР высоко оценивает проводимые в Азербайджане реформы - ФОТО 21 января 22:20, Политика 15 138
Свыше половины новорожденных в Азербайджане в 2019 году - мальчики 21 января 22:06, Общество 4 962
Михаил Швыдкой: Полад Бюльбюль оглы талантлив во всем - в музыке, дипломатии, в дружбе 21 января 21:51, Культура 4 787
Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с премьер-министром Хорватии. Обсуждены перспективы сотрудничества - ФОТО 21 января 21:39, Политика 15 207
Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с президентом Всемирного экономического форума Борге Бренде - ФОТО 21 января 21:30, Политика 16 730
Стали известны члены нового правительства России - СПИСОК 21 января 21:22, В мире 5 282
Бахруз Гулиев: Истинная цель Human Rights Watch - продлить срок оккупации территорий Азербайджана 21 января 21:09, Политика 4 848
İşçilərin maaşlarına əlavə verilməsi və mükafatlandırılması qaydası təsdiqlənib 21 января 21:03, Azərbaycanca 5 440
Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с министром иностранных дел Турции - ФОТО 21 января 20:59, Политика 16 860
Столтенберг: Военное присутствие США в Европе достигло рекордного уровня с начала века 21 января 20:56, В мире 4 874
Власти Испании объявили чрезвычайную климатическую ситуацию 21 января 20:52, В мире 4 954
Число заболевших пневмонией нового типа в Китае достигло 309 человек 21 января 20:48, В мире 4 896
Принц Гарри прибыл в Канаду к своей семье 21 января 20:43, В мире 5 041
Владимир Зеленский пообещал уволить Кличко с должности главы Киевской горадминистрации 21 января 20:38, В мире 5 107
Иракские военные обнаружили установку, из которой обстреляли посольство США 21 января 20:33, В мире 5 022
Apple передумала внедрять сквозное шифрование данных в iCloud 21 января 20:28, Технологии 4 963
КНДР временно закрыла границу для иностранных туристов из-за коронавируса 21 января 20:23, В мире 4 939
Автобусы выездной регистрации на конкурс "Восхождение" отправились в регионы Азербайджана - ФОТО 21 января 20:20, Политика 6 380
Принц Гарри и его супруга пригрозили засудить папарацци за фото из Канады 21 января 20:17, В мире 5 097
Трюдо призвал Иран передать черные ящики той стране, где их могут быстро расшифровать 21 января 20:10, В мире 4 956
Политизация народного траура — излюбленный прием радикальной оппозиции в Азербайджане 21 января 20:04, Политика 5 018
На таможне Азербайджана идет усиленная медпроверка в связи с неизвестным вирусом из Китая 21 января 19:51, Общество 5 613
Формула-1 обогнала Лигу чемпионов и АПЛ по приросту болельщиков 21 января 19:46, Спорт 5 128
В CinemaPlus проходит показ долгожданной турецкой комедии - ВИДЕО 21 января 19:42, В мире 5 131
Школьники, которые учатся под обстрелом - Репортаж из села Ахмедагалы 21 января 19:38, Общество 5 532
Закир Гасанов провел переговоры со спикером парламента Грузии 21 января 19:33, Политика 5 117
Обнародована численность населения Азербайджана 21 января 19:30, Общество 7 137
Дональд Трамп намерен обсудить с главой Еврокомиссии "большую торговую сделку" 21 января 19:27, В мире 5 159
Определились победители Международного конкурса "Надежда" в Баку - ФОТО 21 января 19:20, Культура 5 219
«Самоубийство» Кутояна - свидетельство того, что в Армении ликвидируют и запугивают оппонентов Пашиняна 21 января 19:10, Политика 5 613
Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с генеральным исполнительным директором компании "Signify". Обсужден вопрос поставок новых технологий в Азербайджан - ФОТО 21 января 19:00, Политика 18 594
В Баку будет представлен яркий тандем виртуозов классической музыки 21 января 18:47, Культура 5 445
Азербайджан ввел новые правила приема учителей на работу - ВИДЕО 21 января 18:40, Общество 5 925
Стало известно, сколько дней продлятся зимние каникулы в Азербайджане - ОФИЦИАЛЬНО 21 января 18:32, Общество 6 144
Azercell поддержал проведение обучающего курса “Безопасный Интернет” - ФОТО (R) 21 января 18:21, Экономика 5 517
Мазахир Панахов: Некоторые кандидаты умышленно неправильно представляют документы 21 января 18:14, Политика 5 440
Нефтехимический комплекс SOCAR вошел в число важных объектов Четвертой промышленной революции 21 января 18:07, Экономика 5 657
В Азербайджане начался прием песен на "Евровидение 2020" 21 января 18:01, Шоу-бизнес 5 637
В Азербайджане названо число аккредитованных на парламентские выборы наблюдателей 21 января 17:56, Политика 5 483
По маршруту Баку-Пиршаги запущен новый электропоезд 21 января 17:51, Общество 6 267
Китай резко сократил объемы импортируемого мусора 21 января 17:46, В мире 5 666
Граждане Турции стали активно искать работу в Азербайджане 21 января 17:41, Экономика 5 819
Минтруда Азербайджана внесло ясность в новые правила установления инвалидности 21 января 17:36, Общество 5 990
В Азербайджане десятки кандидатов в депутаты отозвали свои кандидатуры 21 января 17:31, Политика 5 712
Око за око. Как будет развиваться конфликт между США и Ираном? 21 января 17:26, В мире 5 881
Беларусь готова покупать азербайджанскую нефть по мировым ценам - Лукашенко 21 января 17:23, Экономика 5 983
Яшар Керимов стал заместителем председателя правления Yelo Bank (R) 21 января 17:20, Экономика 5 773
Число кандидатов в депутаты в Азербайджане превысило 1540 человек 21 января 17:08, Политика 5 693
Ещё новости