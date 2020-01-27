https://news.day.az/society/1197350.html В Азербайджане произошло землетрясение
В Азербайджане произошло землетрясение
27 января на территории города Мингячевир произошло землетрясение магнитудой 3.4.
Как передает Day.Az со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы НАНА, подземные толчки зарегистрированы в 5:35 по местному времени в 10 км к северо-западу от Мингячевирской сейсмической станции.
Очаг землетрясения залегал на глубине 28 километров.
Толчки не ощущались.
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