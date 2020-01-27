Сотрудники Аппарата омбудсмена Азербайджана встретились с Замином Салаевым

В соответствии с поручением уполномоченного по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабины Алиевой, члены Национальной превентивной группы (НПГ) омбудсмена, без предварительного предупреждения посетили Центр содержания административно задержанных лиц МВД Азербайджана.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на аппарат Омбудсмена, целью посещения, организованного на основании факультативного протокола "Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания" Конституции Азербайджана и закона "Об омбудсмене", стало исследование условий содержания и обращения с задержанными в учреждении, а также рассмотрение поступивших обращений, обеспечение прав административно задержанных лиц, ведение учета.

Члены НПГ исследовали условия содержания и обращения с задержанными в Центре, обеспечение питанием, медицинской помощью, права на телефонные разговоры, свидания и другие вопросы. Ряд обращений был удовлетворен на месте.

В ходе посещения, при участии врача Группы, членами НПГ в условиях конфиденциальности были приняты и выслушаны ряд лиц, в том числе Замин Салаев. Он прошел медицинское обследование в госпитале МВД, была обеспечена его встреча с членами семьи. В Центре нет никаких проблем в обеспечении прав Салаева.

В конце, на основании национального и международного законодательства, с руководством и ответственными работниками Центра была проведена просветительная беседа, были даны соответствующие рекомендации.

В связи с результатами посещения и принятыми заявлениями Группа обратилась в соответствующие государственные структуры.

Отметим, что Замин Салаев является активистом Сальянского отделения ПНФА.

Согласно информации Главного управления полиции города Баку, в 01:50 восьмого октября из-за нарушения ПДД в Наримановском районе было остановлено такси марки "Равон".

В ходе проверки, находящиеся в автомобиле в качестве пассажиров ранее судимые по статье 221.2.2 (хулиганство) УК АР Замин Салаев и по статье 178.2.4 (мошенничество) Эльхан Алиев вмешались в деятельность полиции, не подчинились ее законным требованиям. В результате оба были доставлены в 16-е отделение полиции Наримановского района.

На основании материалов, собранных в отношении обоих лиц, был составлен и отправлен для рассмотрения в Наримановский районный суд протокол об административном правонарушении по статье 535.1 Кодекса административных проступков Азербайджана. Согласно решению суда, Эльхану Алиеву и Замину Салаеву было назначено наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток.