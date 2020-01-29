В Европе фуникулеры по-прежнему являются видами общественного транспорта - чаще всего они используются местными жителями и, на самом деле, не известны как достопримечательности, включаемые в маршрут путешествия.

Но они должны быть, так как они часто являются неотъемлемой частью города и предлагают захватывающие виды на него.

Туристическая компания Fodors Travel представила рейтинг 15 лучших фуникулеров, передает Day.Az.

1. Монмартрский фуникулер

Ни одно посещение Парижа не будет полным без поездки на холм Монмартр, чтобы увидеть Сакре-Кер, насладиться видами на город и прогуляться по маленькой деревне, заполненной художниками. Но подняться на холм по его многочисленным лестницам может быть трудной задачей после дня осмотра достопримечательностей. Так почему бы не прогуляться до половины холма от станции метро Anvers, а затем сесть на фуникулер, который был построен в 1900 году. Фуникулер способен перевозить около 2000 пассажиров в час.

2. Будайский фуникулер

Будайский фуникулер находится в Будапеште и был построен в 1870 году. Второй в Европе после Лионского.

3. Фуникулер Тюнель

Фуникулер Тюнель является одним из подземных фуникулеров Стамбула. Он идет от транспортного узла Каракёй, где встречаются трамваи, автобусы и паромы, через район Бейоглу до Галатской башни и популярной торговой улицы Истикляль Джаддеси. Тюнель был открыт в 1875 году, что делает его одним из старейших ныне действующих в своём роде. Фуникулер перевозит около 12 000 человек каждый день.

4. Киевский фуникулер

Поездка в одной из двух бирюзовых кареток занимает всего 2,5 минуты, но открывает прекрасный вид на реку Днепр и большой парк на Владимирской горке, который стоит посетить. Фуникулер построен в 1905 году.

5. Бакинский фуникулер

Азербайджан имеет историю, насчитывающую несколько тысячелетий. Фуникулер отличный способ добраться до Flame Towers (Пламенные башни), которые стоят над городом и превращаются ночью в красочное зрелище. Является самым современным в этом обзоре, построен в 1960 году с полным капитальным ремонтом в 2012 году. Единственный в Азербайджане транспорт, который предлагает захватывающие виды на бухту и Каспийское море. Четырехминутная поездка стоит того, чтобы добраться до Flame Towers и увидеть панорамные виды, открывающиеся с Нагорного парка. Это лучшее место в городе.

6. Фуникулер в Трепо (Франция)

7. Лионский фуникулер (Франция)

8. Пражский фуникулер (Чехия)

9. Фуникулер Глория (Лиссабон, Португалия)

10. Фуникулер Гельмербан (Швейцария)

11. Загребский фуникулер (Хорватия)

12. Фуникулер в Люблянский замок (Словения)

13. Фуникулер Guindais (Порту, Португалия)

14. Фуникулер в По (Франция)

15. Фуникулер Полибан (UBS Polybahn - Цюрих, Швейцария)