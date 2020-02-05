Бакинское транспортное агентство (BNA) работает над упрощением системы платежа в общественном транспорте.

Об этом заявил CNews глава пресс-службы агентства Маис Агаев, передает Day.Az .

По его словам, в настоящее время продолжаются работы по переходу всех столичных автобусов на систему безналичного расчета. К концу первого полугодия процесс завершится на 90%. После завершения процесса, который является достаточно тяжелым, с учетом действующих механизмов, и которое предположительно запланировано на конец первого полугодия, Бакинское транспортное агентство будет готовиться к применению системы онлайн-платежа и онлайн-управления.

"Новая система также позволит начать применение мобильного приложения", - сказал М.Агаев.

По его словам, одной из причин недовольства пассажиров является отсутствие информированности о маршрутах в режиме реального времени. Усовершенствование системы общественного транспорта, предполагает также активизацию деятельности информационных табло на остановках, что будет возможно после полного перехода на онлайн-управление.

"И так, уже со второго полугодия текущего года, в системе общественного транспорта столицы начнется применение современных технологий, в том числе, будет возможно использование мобильной оплаты за проезд", - сказал М.Агаев.