Председатель Центральной избирательной комиссии Мазахир Панахов девятого февраля встретился с членами международной наблюдательной миссии ТюркПА, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Приветствуя гостей, председатель ЦИК проинформировал их о том, как проходит избирательный процесс.

Он отметил, что на выборах представлены большинство политических партий в стране. За выборами следят международные и местные наблюдатели. На одной тысяче избирательных участков установлены веб-камеры.

Глава наблюдательной миссии Казахстана Берик Оспанов заявил, что за выборами наблюдают парламентарии тюркских государств. Гость поблагодарил председателя ЦИК за прием, несмотря на напряженный режим работы. Он сказал, что избирательный процесс проходит в нормальном порядке.

Затем председатель ЦИК Мазахир Панахов ответил на вопросы гостей.

Отметим, что сегодня в Азербайджане проводятся внеочередные парламентские выборы.

На выборах зарегистрированы 1314 кандидатов. 246 кандидатов являются представителями 19 политических партий, 1057 выдвинуты в индивидуальном порядке, а 11 кандидатов выдвинуты инициативной группой. 21 процент кандидатов - женщины, 79% - мужчины.

В день выборов будут работать 5573 постоянных избирательных участка в 125 избирательных округах.

В голосовании примут участие 5 миллионов 329 тысяч 460 избирателей. На 573 избирательных участках проголосуют 340 689 вынужденных переселенцев.

Напомним, что за ходом выборов будут наблюдать 883 международных и 77790 местных наблюдателей. Из местных наблюдателей 35 152 являются наблюдателями политических партий. Международные наблюдатели представляют 58 стран и 59 организаций.