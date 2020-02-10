https://news.day.az/society/1201708.html Самолет рейса Гянджа-Москва совершил вынужденную посадку
Самолет рейса Гянджа-Москва совершил вынужденную посадку
Из-за ухудшения состояния одного из пассажиров рейса J2 9817 Buta Airways капитан воздушного судна принял решение сесть в аэропорту Волгограда, где он и совершил благополучную посадку в 12:49 по бакинскому времени, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Самолет выполнял рейс по маршруту Гянджа-Москва.
Ожидается, что после оказания медпомощи пассажиру самолет вылетит по маршруту следования.
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