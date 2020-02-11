https://news.day.az/society/1201898.html Бакинская кольцевая дорога покрылась льдом - ВИДЕО
Бакинская кольцевая дорога покрылась льдом - ВИДЕО
На Бакинской кольцевой дороге наблюдается гололед, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
В данной связи усложнилось движение. Были задействованы силы и оборудование Азербайджанского государственного агентства автомобильных дорог.
В настоящее время дорога очищается ледяного покрова.
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