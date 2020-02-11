На Бакинской кольцевой дороге наблюдается гололед, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В данной связи усложнилось движение. Были задействованы силы и оборудование Азербайджанского государственного агентства автомобильных дорог.

В настоящее время дорога очищается ледяного покрова.