Утвержден План работы Государственной комиссии по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств Азербайджана на 2020 год.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Госкомиссию, с целью усиления борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, повышения эффективности антинаркотической пропаганды, мер по просвещению, а также с целью укрепления взаимных связей и обеспечения продолжительности осуществляемых работ подготовлен и направлен на исполнение План работы Государственной комиссии по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств Азербайджана на 2020 год.

Электронная форма Плана работы размещена в отделе документов сайта Госкомиссии.