В Азербайджанском техническом университете в рамках Международной научно-технической выставки Intel ISEF прошла церемония открытия IX Республиканского конкурса "Будущие ученые".

Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Национальной Академии наук Азербайджана, конкурс был организован Министерством образования, НАНА, Министерством молодежи и спорта, Центром Гейдара Алиева, Республиканским комитетом Свободного профсоюза работников образования Азербайджана и компанией BP.

Выступая на церемонии, заместитель министра образования Махаббат Велиева подчеркнула важную роль науки и образования в современном мире и сказала, что главой государства этому вопросу уделяется особое внимание.

Проинформировав о конкурсе "Будущие ученые", М.Велиева сказала, что главная цель - усилить интерес учащихся IX-XI классов к научным изысканиям и стимулировать их научную и творческую деятельность. Она отметила, что целью конкурса является отправка азербайджанских школьников, которые достигли высоких научных результатов, на ISEF - Международную научно-техническую выставку в США.

Было отмечено, что в этом году на конкурс подали заявки 454 учащиеся с 258 проектами. Из них 327 получили право на участие в конкурсе со 187 проектами. Из 187 проектов 47 являются индивидуальными, а 140 - коллективными.

В церемонии открытия также принял участие академик-секретарь НАНА, член-корреспондент НАНА Аминага Садыгов.

Конкурс завершится 13 февраля.