В поселке Говсан Сураханского района Баку минувшим вечером произошло ДТП.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в результате столкновения автомобилей марки Tofaş и Opel пострадали водители Интигам Мамедов и Сафаров Фархад Назим оглу 1984 г.р., а также пассажиры Устинов Сергей Григорьевич 1984 г.р., Гасымова Замина Ибрагим гызы 1992 г.р. и Абдулуасланов Сархан Халеддин оглу 1995 г.р.     

Пострадавшие доставлены в горбольницу №3.

Выясняются обстоятельства ДТП.  