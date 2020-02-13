https://news.day.az/society/1202576.html Тяжелое ДТП в Баку, много пострадавших - ФОТО
Тяжелое ДТП в Баку, много пострадавших - ФОТО
В поселке Говсан Сураханского района Баку минувшим вечером произошло ДТП.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в результате столкновения автомобилей марки Tofaş и Opel пострадали водители Интигам Мамедов и Сафаров Фархад Назим оглу 1984 г.р., а также пассажиры Устинов Сергей Григорьевич 1984 г.р., Гасымова Замина Ибрагим гызы 1992 г.р. и Абдулуасланов Сархан Халеддин оглу 1995 г.р.
Пострадавшие доставлены в горбольницу №3.
Выясняются обстоятельства ДТП.
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