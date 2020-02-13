https://news.day.az/society/1202609.html В Азербайджане завершается прием заявлений в магистратуру
В Азербайджане завершается прием заявлений в магистратуру
В Азербайджане сегодня завершается прием заявлений в магистратуру вузов и Академии наук, передает Day.Az со ссылкой на Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ).
Прием заявлений бакалавров для участия в приемном экзамене проводится по интернету.
По информации на 10:45, свои заявления подтвердили 13 955 бакалавров (азербайджанский сектор - 12 824, русский сектор - 1 131).
В экзамене смогут принять участие только бакалавры, которые подтвердили электронные заявления.
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