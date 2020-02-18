После верификации возраста (уточнения) установлен самый пожилой житель Азербайджана среди всех других долгожителей.

Об этом во вторник эксклюзивно Trend сказала директор Института физиологии Академии наук Азербайджана, доктор биологических наук Улдуз Гашимова, передает Day.Az.

По ее словам, самым пожилым ныне живущим человеком считается жительница села Сютамурдов Лянкяранского района 104-летняя Мирзаде Джаббарова.

Гашимова отметила, что до этого самой пожилой жительницей Азербайджана среди верифицированных долгожителей была 108-летняя Васма Мамедова, которая скончалась в 2018 году.