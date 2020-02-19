В Азербайджане растет число людей, покупающих различные товары из Китая через веб-сайты. Однако, с тех пор, как возникла опасность распространения нового вида коронавируса, люди стали задумываться о способности этого смертельного вируса передаваться через контейнеры или пакеты, которые отправляются им из Китая.

Главный инфекционист Азербайджана Джалал Исаев сообщил Trend, что коронавирус не может попасть в Азербайджан через промышленные продукты, передает Day.Az.

По его словам, источниками этого вируса могут быть коровы, овцы, свиньи, козы, собаки, кошки и другие.

"Вирус может передаваться людям при употреблении продуктов питания, полученных от больных животных. Однако опасность нынешнего вируса заключается в том, что вирус передается от человека к человеку воздушно-капельным путем. Вирус не может передаваться через промышленные продукты", - сказал он.

Представитель Всемирной организации здравоохранения в Азербайджане Ханде Харманджи также сообщила, что коронавирус не может передаваться через конверты, пакеты и контейнеры.

По ее словам, когда появился коронавирус, утверждалось, что он передается людям от животных.

"Однако, до сих пор неизвестно, от каких животных он передается человеку. Важным вопросом сейчас является то, что этот вирус передается от человека к человеку. Поэтому главное, что мы должны сделать, - это защитить себя, следуя правилам санитарии и гигиены", - сказала она.

Харманджи отметила, что от коронавируса, передаваемого от человека к человеку, в настоящее время нет лекарства и лечения.

Отметив схожесть симптомов коронавируса с симптомами гриппа, Хармаджи добавила, что у некоторых людей симптомы этого вируса проявляются в более тяжелой форме.

По ее словам, пользоваться антибиотиком в случае заражения этим вирусом можно только в больничных условиях, в том случае, если состояние больного ухудшается.

Харманджи также посоветовала людям получать информацию о коронавирусе от доверенных источников.

Она отметила, что люди должны доверять информации официальных государственных органов. Кроме того, на сайте ВОЗ также ежедневно можно получать информацию об этом.

Напомним, что число зараженных в Китае уже превысило 74,1 тысячи человек, скончались 2004 человека, излечились более 14,3 тысячи. По данным ВОЗ, за пределами Китая в 25 странах было выявлено 794 случая заражения вирусом COVID-2019, из них три - с летальным исходом.