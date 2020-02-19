В Барде произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел, 18 февраля около 4 часов на территории села Гарагаджы Бардинского района житель Агджабединского района М.Магеррамов на управляемом им автомобиле марки "Mercedes-Vito" врезался в ехавший перед ним автомобиль марки КамАЗ, управляемый жителем Бейлаганского района Э.Керимовым, передает Day.Az со ссылкой на АПА.

В результате пассажир М.Магеррамова Ровшан Гардашханов скончался на месте происшествия, он сам и двое других его пассажиров госпитализированы.

В Главном следственном управлении ведется расследование.