https://news.day.az/society/1204832.html В бакинском метро будут проведены работы по дезинфекции
В бакинском метро будут проведены работы по дезинфекции
С завтрашнего дня на станциях бакинского метрополитена начнутся работы по дезинфекции.
Об этом АПА сказал начальник отдела по связям с общественностью ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов, передает Day.Az.
По его словам, первоначально дезинфекция будет проводиться в вагонах: "В связи с этим подготовлен план мероприятий, и со следующей недели дезинфекция будет проводиться на станциях".
Б.Мамедов добавил, что дезинфекция будет проводиться в рамках профилактических работ против коронавируса.
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