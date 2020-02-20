С завтрашнего дня на станциях бакинского метрополитена начнутся работы по дезинфекции.

Об этом АПА сказал начальник отдела по связям с общественностью ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов, передает Day.Az.

По его словам, первоначально дезинфекция будет проводиться в вагонах: "В связи с этим подготовлен план мероприятий, и со следующей недели дезинфекция будет проводиться на станциях".

Б.Мамедов добавил, что дезинфекция будет проводиться в рамках профилактических работ против коронавируса.