https://news.day.az/society/1204953.html На автомагистралях Баку снижена скорость движения
На автомагистралях Баку снижена скорость движения
В связи с дождливой погодой на всех полосах автомагистралей проспект Гейдара Алиева-Ааэропорт-Бильгя и Зыхский круг-Аэропорт допустимая скорость движения снижена на 20 км/час.
Об этом сказал глава пресс-службы Бакинского транспортного агентства (БТА) Маис Агаев, сообщает Day.Az.
Агаев отметил, цель данных мер - обеспечить безопасность движения.
"Просьба водителям соблюдать скоростной режим на дорогах и учитывать метеорологические факторы", - сказал глава пресс-службы БТА.
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