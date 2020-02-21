В Баку столкнулись два автомобиля, есть погибшие
В Баку произошло ДТП со смертельным исходом.
Как сообщили АПА в пресс-службе министерства внутренних дел (МВД), 20 февраля около 18:00 на территории поселка Алят Гарадагского района автомобиль марки Ford Transit, управляемый жителем Сальянского района Б.Байрамовым, врезался в автомобиль марки KIA, управляемым жителем Бардинского района Заманом Абдуллаевым, передает Day.Az.
После чего автомобиль марки KIA врезался в рекламный щит на обочине дороги. В результате З.Абдуллаев и его пассажир Сейфаддин Аббасов погибли на месте происшествия. Б.Байрамов скрылся с места происшествия.
В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий Б.Байрамов был задержан сотрудниками полиции.
По факту ведется расследование.
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