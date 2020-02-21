Прием учеников на 2020-2021 учебный год в 1 класс всех общеобразовательных учреждений будет проводиться на электронной основе.

Об этом АПА сообщили в Министерстве образования, передает Day.Az.

Дети, обучающиеся в подготовительных группах

Дети, обучающиеся в подготовительных группах на азербайджанском языке, в электронной системе автоматически будут зачислены в 1 класс школы, в которой они проходят обучение. Начиная с 10 марта, родители этих детей или их законные представители должны распечатать форму заявления с личного кабинета на сайте (www.mektebeqebul.edu.az) и представить ее в школу, где в настоящее время ребенок проходит подготовку. Согласно закону "Об общем образовании" Азербайджанской Республики, прием в первый класс детей, которые проходят подготовку на другом языке, будет проводиться на основе собеседования, в устной форме будет оцениваться знание языка. Собеседования будут проводиться с 24 февраля до 3 марта органами местного управления образования. Об этом родителям дается соответствующая информация.

Дети, обучающиеся в группах дошкольной подготовки

Прием в первый класс детей, не обучавшихся в группах дошкольной подготовки, также будет осуществляться в электронном порядке (www.mektebeqebul.edu.az). Для этого родители должны пройти электронную регистрацию, начиная с 10 марта. С 13 марта могут выбрать школу. В том же порядке прием детей в классы с обучением на других языках будет осуществляться на основе результатов собеседований, где также в устной форме будет проверяться знание языка. Эти собеседования будут организованы с 1 апреля.