Следует признать, что и в столице, и регионах порой случаются факты вырубки деревьев.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала руководитель пресс-службы министерства экологии и природных ресурсов Ирада Ибрагимова.

По ее словам,электронно-визуальная информационная база станет действенным механизмом охраны зеленых насаждений.

"Радует, что общественность небезразлична к охране окружающей среды, растительности и демонстрирует в этом вопросе активную гражданскую позицию. Люди оказывают действенную поддержку деятельности министерства, незамедлительно сообщают нам об экологических правонарушениях", - сказала Ибрагимова.

Она сообщила, что экономика Азербайджана стремительно развивается, реализуются различные инфраструктурные проекты. В ходе этой работы порой образуется необходимость в перемещении деревьев или другой растительности. Старые и засохшие деревья вырубаются, однако вместо них сажаются сотни, тысячи других.

Пресс-секретарь министерства сообщила, что ведется систематическая работа по расширению площадей зеленых насаждений в столице и регионах.

"Ежегодно, с участием граждан по всей стране проводятся массовые акции по посадке деревьев, создаются фруктовые сады, вносящие свою лепту в рост экономики страны. Только на Абшеронском полуострове созданы тысячи гектаров фисташковых и оливковых рощ", - добавила Ирада Ибрагимова.