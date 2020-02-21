В настоящее время осуществляется второй этап разработки Генплана Баку.

Об этом на сегодняшней пресс-конференции сказал завотделом по градостроительству и развитию территорий Госкомитета по градостроительству и архитектуре Рамиз Бабаев, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, в настоящее время готовится Генплан Баку и совместно с соответствующими госструктурами создана рабочая комиссия: "В комиссии представлено и министерство экологии и природных ресурсов. В связи с Генпланом следует отметить, что работа над ним уже на втором этапе. На первом этапе была подготовлена Концепция развития Баку, состоящая из четырех приоритетов, один из которых регенерация города и окружающей среды, эффективное использование территорий и обеспечение удобного проживания жителей".

Бабаев добавил, что на втором этапе готовится окончательный проект Генплана: "До конца этого года проект после согласования с соответствующими структурами будет представлен в Кабмин".

Завотделом подчеркнул, что в международной практике, озеленение города определяется по численности населения и территории их проживания: "Создаваемая минэкологии электронно-информационная визуальная база по контролю зеленых насаждений будет полезна при разработке Генплана".