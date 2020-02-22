https://news.day.az/society/1205494.html Расширены обязанности специальных профессиональных учебных заведений
Расширены обязанности специальных профессиональных учебных заведений
Кабинет Министров Азербайджанской Республики внес изменение в "Образцовое Положение специальных профессиональных учебных заведений".
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, согласно изменению, в цели и направления деятельности профессиональных учебных заведений включено обеспечение психологической коррекции несовершеннолетних.
В соответствии с этим расширены и обязанности профессиональных учебных заведений. К ним добавлено оказание психологической помощи с соблюдением требований закона "О психологической помощи".
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