Кабинет Министров Азербайджанской Республики внес изменение в "Образцовое Положение специальных профессиональных учебных заведений".

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, согласно изменению, в цели и направления деятельности профессиональных учебных заведений включено обеспечение психологической коррекции несовершеннолетних.

В соответствии с этим расширены и обязанности профессиональных учебных заведений. К ним добавлено оказание психологической помощи с соблюдением требований закона "О психологической помощи".