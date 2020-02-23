https://news.day.az/society/1205521.html В Азербайджане произошло землетрясение
В Азербайджане произошло землетрясение
Сегодня в Шамахинском районе в 35 километрах к юго-западу от Гобустанской сейсмологической станции произошло землетрясение магнитудой 3,3 балла.
Как передает в воскресенье Day.Az со ссылкой на Республиканскую сейсмологическую службу при Национальной академии наук Азербайджана, подземные толчки были зафиксированы в 04:43 по местному времени.
Очаг землетрясения залегал на глубине 1,3 километра, подземные толчки не ощущались.
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