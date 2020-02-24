В Ясамальском районе Баку произошел пожар.

Как передает Day.Az со ссылкой на yenicag.az, пожар был зафиксирован в одном из многоэтажных зданий на улице Исмаил бек Куткашенлы. На место происшествия были направлены пожарные расчеты.

По словам жителей, на момент пожара в здании было трое детей.

Двое детей были позднее спасены, а один все еще остается в квартире, в которой произошел пожар.

В здании нет газа. Причина пожара не раскрыта.