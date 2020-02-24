https://news.day.az/society/1205765.html В многоэтажном здании в Баку произошел сильный пожар - ВИДЕО
В многоэтажном здании в Баку произошел сильный пожар - ВИДЕО
В Ясамальском районе Баку произошел пожар.
Как передает Day.Az со ссылкой на yenicag.az, пожар был зафиксирован в одном из многоэтажных зданий на улице Исмаил бек Куткашенлы. На место происшествия были направлены пожарные расчеты.
По словам жителей, на момент пожара в здании было трое детей.
Двое детей были позднее спасены, а один все еще остается в квартире, в которой произошел пожар.
В здании нет газа. Причина пожара не раскрыта.
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