Всего по республике с подозрением на коронавирус под врачебное наблюдение взяты 186 человек, передает Day.Az со ссылкой на министерство здравоохранения Азербайджана.

Было отмечено, что семеро из них находятся в инфекционном отделении Клинического медицинского центра, двое - в особо отведенном медучреждении, 86 - в Астаринской и 91 - в Джалилабадской центральных районных больницах.