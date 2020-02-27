https://news.day.az/society/1206859.html В Азербайджане с подозрением на коронавирус под врачебное наблюдение взяты 186 человек
В Азербайджане с подозрением на коронавирус под врачебное наблюдение взяты 186 человек
Всего по республике с подозрением на коронавирус под врачебное наблюдение взяты 186 человек, передает Day.Az со ссылкой на министерство здравоохранения Азербайджана.
Было отмечено, что семеро из них находятся в инфекционном отделении Клинического медицинского центра, двое - в особо отведенном медучреждении, 86 - в Астаринской и 91 - в Джалилабадской центральных районных больницах.
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