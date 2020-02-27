https://news.day.az/society/1206957.html На Каспии произошло второе за день землетрясение
На Каспии произошло второе за день землетрясение
В Каспийском море произошло землетрясение.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы, подземные толчки зарегистрированы в 14:25 по местному времени.
Магнитуда землетрясения составила 3.3, очаг залегал на глубине 45 километров.
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