В Каспийском море произошло землетрясение.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы, подземные толчки зарегистрированы в 14:25 по местному времени.

Магнитуда землетрясения составила 3.3, очаг залегал на глубине 45 километров.