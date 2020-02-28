https://news.day.az/society/1207114.html В Бельгии убит 19-летний азербайджанец
В Бельгии убит 19-летний азербайджанец
В бельгийском городе Розеларе в перестрелке убит 19-летний азербайджанец Агаверди Ханлар оглы Махмудов.
Как передает Day.Az, об этом сообщает REAL TV. Инцидент произошел в утренние часы. Причины происшествия выясняются.
Несмотря на своевременное прибытие скорой помощи, спасти жизнь 19-летнего юношу не удалось. После перестрелки было задержано несколько подозреваемых лиц. Расследование продолжается.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре