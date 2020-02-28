https://news.day.az/society/1207346.html Будет ли эвакуирован из Азербайджана зараженный россиянин? - Официально
Будет ли эвакуирован из Азербайджана зараженный россиянин? - Официально
Вопрос эвакуации гражданина России из Азербайджана, зараженного коронавирусом, пока не рассматривается.
Об этом сообщили на пресс-конференции оперативного штаба при Кабмине Азербайджана, передает Day.Az.
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