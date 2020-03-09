В Шамкире автомобиль сбил пешехода

На участке магистрали Баку-Газах произошло ДТП.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, Мирзаев Рашад Месим оглу, 1989 года рождения, был сбит автомобилем, когда пытался перейти дорогу.

Пострадавший был срочно госпитализирован. Врачи оказали пострадавшему необходимую помощь. Сейчас его состояние оценивается как удовлетворительное.

По факту ведется расследование.