Чартерными рейсами на родину вернулись более 9000 граждан Азербайджана

В связи с временным приостановлением воздушного сообщения с рядом государств с целью предотвращения распространения в Азербайджане короновирусной инфекции (COVİD-19), "Азербайджан Хава Йоллары" (AZAL) в настоящее время выполняет чартерные рейсы.

Как передает Day.Az, так, для возвращения граждан Азербайджана в нашу страну сегодня в международный аэропорт Лянкяран было выполнено два чартерных рейса. В ночь на 21 марта авиакомпанией AZAL чартерным рейсом из Москвы в Лянкяран было доставлено 48 граждан Азербайджана, которые были размещены на карантин.

Также 21 марта со стороны AZAL выполнен ещё один чартерный рейс по маршруту Стамбул-Ленкорань для доставки 248 граждан Азербайджана.

Следует отметить, что с 15 марта воздушным транспортом из различных стран мира в Азербайджан суммарно привезено более 9000 пассажиров.

Мы ещё раз призываем наших граждан проявить терпение и понимание в нынешнем чрезвычайном положении, с которым столкнулось большинство государств мира. Так как каждое лицо, возвращающееся на родину, проходит врачебное обследование и помещается на карантин, дата возврата граждан в страну устанавливается в координации с подготовительными работами Оперативного Штаба при Кабинете Министров Азербайджанской Республики. Так, график чартерных рейсов, обеспечивающих доставку наших граждан из зарубежа, осуществляется в соответствии с готовностью больниц особого режима и карантинных мест, с подготовительными работами по тестированию возвращающихся из зарубежных государств лиц, логистике лиц, отправляемых на карантин, и другим деталям.

Призываем наших граждан следить за сведениями о графике полетов и планировать свои поездки в соответствии с данным графиком.