Представлены новые просветительские видео на тему коронавируса

В рамках борьбы с коронавирусом COVID-2019 представлено еще несколько просветительских видеороликов.

Как передает Day.Az, видеоролики, посвященные теме здоровья, подготовлены Общественным Объединением "Региональное развитие".

Среди них такие темы, как "Берегите детей от коронавируса", "Самый большой подарок - здоровье" и другие.

Снятые видео опубликованы в соцсетях под хэштегами #evdəqal, #bizbirlikdəgüclüyük.