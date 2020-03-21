https://news.day.az/society/1214820.html Представлены новые просветительские видео на тему коронавируса
Представлены новые просветительские видео на тему коронавируса
В рамках борьбы с коронавирусом COVID-2019 представлено еще несколько просветительских видеороликов.
Как передает Day.Az, видеоролики, посвященные теме здоровья, подготовлены Общественным Объединением "Региональное развитие".
Среди них такие темы, как "Берегите детей от коронавируса", "Самый большой подарок - здоровье" и другие.
Снятые видео опубликованы в соцсетях под хэштегами #evdəqal, #bizbirlikdəgüclüyük.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре