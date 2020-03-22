Распространяя ложные слухи, вы оскорбляете людей, которые сутками работают в карантине

Коронавирус (Covid-19) продолжает активно распространяться по миру. По данным ВОЗ, на утро 22 марта всего в мире этим вирусом заражено более 267 тысяч человек. Жизни 11 тысяч заболевших спасти не удалось. Новые случаи заражения фиксируются ежечасно.



В Азербайджане, по данным Оперативного штаба при Кабинете министров, всего на данный момент зафиксировано 53 случая заражения. 10 человек полностью выздоровели, один пациент скончался, еще 42 больных находятся сейчас на лечении. Кроме того, более 9000 граждан страны вернулись на Родину из-за рубежа чартерными рейсами. Все они сейчас находятся на карантине.



Один из таких граждан - Эльджан Бадалов, опубликовал свои наблюдения о карантине, в котором он находится уже пятый день, рассказал об условиях. Бадалова и других прибывших из-за рубежа на родину соотечественников разместили в одном из отелей в Баку.







"Карантин соблюдается полностью. В комнатах по 2 человека. Разрешается иногда выйти из номера - когда в коридоре нет других помещённых. Сообщения между этажами нет, в том числе для медперсонала и работников МЧС", - отмечает Бадалов.



По его словам, тест на коронавирус был взят на второй день пребывания на карантине, ответ на него будет получен на пятый день. "Вы спросите, почему? Отсчет идет со дня покидания зоны риска, в моем случае - Шенгенской зоны", - добавил Эльджан Бадалов.



Он рассказал и о том, как обеспечивается пребывание граждан на карантине, в частности, о питании, условиях и передачах от родственников и близких.



"Разрешается получать одежду, пищу и напитки из дома. При этом мы полностью всем обеспечиваемся со стороны государства. Нас снабжают масками, банными принадлежностями и питанием. Каждые три дня меняют постельное белье. Отдельно хочу остановиться на государственном питании. Мы получаем йогурты, биоактивные напитки, масло, сыры, сметану, сливки, мед, чай и кофе, соки, бутилированную воду, салфетки и мешки для мусора. Каждый день - фрукты. На праздник принесли сямяни и хончу. Питание трехразовое. Так как нам постоянно приносят различную еду друзья и родственники, мы не всегда едим то, что описано выше. Но два раза кушали. Это был винегрет, суп из чечевицы, куриные котлеты с рисом, а во второй раз - свежий свекольный салат, и плов с туршу-говурма. Вы знаете, я очень хорошо разбираюсь в еде. Все было очень свежее и очень вкусное. Конкретно понимаешь, что все делается на хорошем уровне", - рассказывает Бадалов, добавляя, что персонал максимально пытается помочь в любом вопросе.



Автор отмечает, что с интересом читает публикации разных людей, как находящихся в карантине, так и просто рассуждающих. "Сначала, как и все, я был полон негодования и возмущения. Но по мере осознавания происходящего мое мнение стало меняться", - добавляет он.



Сейчас, отмечает Бадалов, мы понимаем, что "эта мера была принята, в первую очередь, для того чтоб огородить всех вас от возможности заболеть от вновь прибывших из зоны риска".



"Хочу поблагодарить всех тех кто поддерживают нас в этот момент, а также всех тех кто балует нас разными вкусняшками))))" - добавил он.



Подытоживая, Эльджан Бадалов затронул и слухи о том, что за определенное вознаграждение можно якобы избежать карантина. "Часто попадаются на глаза посты о том, что за 300-500 манатов можно избежать или соскочить с карантина. Это наглая ложь и дезинформация. Тем, что вы пишете, вы оскорбляете людей, которые сутками работают в респираторах и спецодежде", - написал Бадалов.



Редакция Day.Az желает здоровья Эльджану Бадалову и всем нашим согражданам, которые ожидают на карантине, или получают необходимое лечение.

