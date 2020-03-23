https://news.day.az/society/1215355.html Изменилось расписание движения электричек Баку-Сумгайыт
Изменилось расписание движения электричек Баку-Сумгайыт
С учетом снижения спроса со стороны пассажиров, внесено изменение в график движения электропоездов Баку-Сумгайыт-Баку в период с 24 марта до 28 марта, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на пресс-службу ЗАО "Азербайджанские железные дороги".
Как отмечается, отменено отправление этих поездов в указанные даты в 17:00, 18:30, 19:55 из Баку, и в 17:45, 18:45,19:30 - из Сумгайыта.
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