https://news.day.az/society/1215398.html По всему Азербайджану приостанавливаются пассажироперевозки
По всему Азербайджану приостанавливаются пассажироперевозки
С 00:00 24 марта и до 20 апреля в Азербайджане объявляется особый карантинный режим.
В этот период, как передает Day.Az со ссылкой на сообщение Оперативного штаба при Кабинете министров, по всей стране приостанавливаются междугородние и межрегиональные пассажироперевозки;
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