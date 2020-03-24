AZAL вернул на родину еще 230 граждан Азербайджана

Национальный авиаперевозчик Азербайджана по поручению правительства продолжает выполнение рейсов для возвращения наших соотечественников на родину из разных городов мира.



Так, 24 марта AZAL осуществил рейсы из Нью-Йорка и Стамбула, которыми суммарно на родину были доставлены 230 граждан Азербайджана, передает Day.Az со ссылкой на сообщение пресс-службы ЗАО "Азербайджанские Авиалинии".



Ввиду того, что каждый возвращающийся в нашу страну гражданин проходит медицинское обследование и помещается на карантин, дата возвращения граждан в страну определяется в соответствии с подготовительной работой Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджана.