Ректор БВШН пожертвовал месячную зарплату в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом

Ректор Бакинской высшей школы нефти (БВШН) Эльмар Гасымов присоединился к инициативе Президента Ильхама Алиева. Он пожертвовал месячную зарплату в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом, созданный на основе соответствующего указа Президента Азербайджана.

Об этом сообщили Trend в БВШН, передает Day.Az.

Таким образом, ректор продемонстрировал свою поддержку превентивных мер, предпринимаемых в нашей стране в борьбе с пандемией COVID-19.