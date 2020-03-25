https://news.day.az/society/1216013.html Ректор БВШН пожертвовал месячную зарплату в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом
Ректор БВШН пожертвовал месячную зарплату в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом
Ректор Бакинской высшей школы нефти (БВШН) Эльмар Гасымов присоединился к инициативе Президента Ильхама Алиева. Он пожертвовал месячную зарплату в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом, созданный на основе соответствующего указа Президента Азербайджана.
Об этом сообщили Trend в БВШН, передает Day.Az.
Таким образом, ректор продемонстрировал свою поддержку превентивных мер, предпринимаемых в нашей стране в борьбе с пандемией COVID-19.
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