Бакинское метро будет работать 5 часов в день

В период особого карантинного режима в Баку метро будет работать с 7 до 9 утра и с 5 до 8 вечера.

Об этом, как сообщает Day.Az, говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров, распространенном в пятницу.

Напомним, что особый режим будет усилен с 00:00 29 марта.