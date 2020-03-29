Внесена ясность в вопрос работы парикмахерских и салонов красоты в Азербайджане

В социальных сетях идут споры о том, будут ли введены ограничения на работу парикмахерских и салонов красоты.

Как сообщил Oxu.Az глава пресс-службы ГУПГБ, майор полиции Эльшад Гаджиев, в Азербайджане введен усиленный особый каратинный режим, передает Day.Az.

"В период действия особого карантинного режима запрещается оказывать клиентам услуги на местах во всех объектах общественного питания - в кафе, ресторанах, чайных домах. Эти предприятия могут беспрепятственно оказывать доставку блюд на дом", - подчеркнул он.

В то же время, по его словам, свободно могут продолжать свою деятельность супермаркеты, продуктовые магазины и аптеки.

"Приостановлена деятельность парикмахерских, салонов красоты, автомастерских, игровых салонов и других аналогичных заведений, оказывающих услуги населению. Мы обращаемся к физическим и юридическим лицам строго следовать решениям оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджана. В противном случае нарушители будут привлекаться к ответственности в соответствии с действующим законодательством", - сказал Э.Гаджиев.

Согласно принятому в пятницу решению Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджана, в республике с 29 марта усиливается особый карантинный режим.

В период действия особого карантинного режима полностью приостанавливается автомобильное движение между районами и городами страны, за исключением транспортных средств специального назначения, включая машины скорой помощи, аварийные, спасательные, сельскохозяйственные, социальные службы, а также грузовые автомобили.

Движение в пределах Баку, Сумгайыта и Абшеронского района остается свободным. Метро в Баку будет работать утром с 07:00 до 09:00 и вечером с 17:00 до 20:00.

Кроме этого, запрещается вход во все парки, бульвары и другие места массового скопления людей.

29 марта с 00:00 приостанавливается работа всех объектов общепита по обслуживанию клиентов на местах. Рестораны, кафе и чайные дома смогут обслуживать клиентов исключительно на вынос.

Вместе с этим, смогут работать в нормальном режиме супермаркеты, продуктовые магазины и аптеки. При этом они смогут круглосуточно заниматься доставкой на дом и принимать онлайн-заказы.