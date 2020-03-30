https://news.day.az/society/1217672.html В Баку в отношении 428 нарушителей карантина применены административные меры
В Баку в отношении 428 нарушителей карантина применены административные меры
В отношении 428 лиц, нарушивших правила особого карантинного режима, в том числе владельцев 98 объектов общепита, применены меры административного взыскания, сообщает Day.Az со ссылкой на Главное управление полиции г. Баку.
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