В Азербайджане полностью запретили работу этих объектов и оказание услуг

В связи с необходимостью дополнительных мер борьбы с распространением коронавирусной инфекции и минимизации контактов между людьми полностью запрещается работа ряда объектов, заведений и оказание ряда услуг.



Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на решение Оперативного штаба при Кабинете министров.

Согласно решению, запрещены:



- работа всех объектов общественного питания, в том числе ресторанов, кафе и чайных (за исключением супермаркетов, аптек, продуктовых магазинов и доставки на дом, в т.ч. в режиме онлайн)

- работа центров отдыха и развлекательных центров

- работа культурных объектов - музеев, выставочных залов, кинотеатров, театров, спортивных залов

- работа парикмахерских, салонов красоты, саун и бань, массажных салонов и оказание косметических услуг - в том числе с выездом к клиенту или прием на дому

- запрещены религиозные ритуалы и церемонии кроме похорон. В том числе запрещена организация поминальных мероприятий в палатках, залах и других пространствах



- оказание услуг портных - в том числе на дому или с выездом к клиенту



- работа фотоателье и студий - в том числе на дому или с выездом к клиенту или на другой объект

- запрещено оказание услуг по организации мероприятий, в том числе организация дней рождения, свадеб, помолвок и др. церемоний с выездом к заказчику или в любом другом объекте

- оказание спортивных и восстановительных услуг (кроме спортивной медицины)

- запрещено оказание услуг по уборке частных квартир



- запрещено оказание услуг по частному преподаванию и репетиторству - в том числе на дому.

Отмечается, что ограничения будут в силе с 00:00 31 марта до 00:00 20 апреля.