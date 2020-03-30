В Азербайджане названы объекты и услуги, которые продолжат работать

В Азербайджане введены новые меры против распространения коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

В этот период (с 00:00 31 марта по 20 апреля) разрешается деятельность в следующих направлениях с условием соблюдения требований периода особого режима:

1.Органы исполнительной власти и организации, список которых определен Кабинетом Министров Азербайджанской Республики.

2. В области здравоохранения и в сфере социальных услуг:

-Научно-исследовательские и лабораторные услуги

-Больницы, поликлиники и другие медицинские учреждения

-Ветеринарные услуги

-Производство медицинского оборудования, лекарств и медицинских средств

-Социальные услуги

-Услуги по уходу за лицами с умственными недостатками и лицами, нуждающимися в особом уходе.

3.В области инфраструтуры

-Коммунальные услуги (канализация и водоснабжение, газоснабжение, теплоснабжение, распределение энергии)

-Производство электроэнергии и энергоснабжение

-Водоснабжение и мелиорация

-Услуги телекоммуникации и связи

4.По транспортной и логистической сфере:

-Грузоперевозки воздушным, морским, железнодорожными автомобильным транспортом

-Железнодорожные, мореходные, портовые, автодорожные услуги

-Логистические услуги

-Услуги общественного транспорта и такси

5.Основные виды производства:

-Производство продукции оборонной промышленности

-Производство нефтяного оборудования и сооружений

-Производство продуктов питания и сырья для них, в том числе заготовка, поставка, хранение и оптовая продажа продуктов питания

-Производство средств ежедневного ухода и гигиены

-Производство химической продукции

-Производство и переработка сельскохозяйственной продукции, в том числе деятельность фермерских хозяйств

-Земледелие и сбор урожая

-Добыча, переработка, хранение и продажа нефти и газа

-Передача нефти и газа по трубопроводам

-Деятельность в металлургической промышленности

-Производство и ремонт строительного и бытового оборудования

-Инженерные и проектировочные услуги

-Строительство и ремонт зданий и сооружений гражданского и промышленного назначения, дорог

-Производство фасовочной продукции

-Производство каменных, металлических и деревянных изделий

-Производство и ремонт мебели

-Забой животных

6.По розничной и оптовой продаже:

-Пункты по продаже продовольственных товаров

-Аптеки

-Заправочные пункты

-Зоомагазины, в том числе пункты по продаже корма для животных

-Пункты по продаже строительных материалов и бытовых мелочей

7.По бытовым услугам:

-Сбор и утилизация бытовых отходов

-Почтовые услуги

-Химчистка

-Очистка жилых зданий, за исключением квартир

-Ремонт автомобилей

-Пункты мойки автомобилей

-Услуги перевода

-Приюты для животных

-Услуги дизайна

8.Средства массовой информации

9.По финансовым организациям

-Банки и пункты обмена валюты

-Страховые организации

-Организации, оказывающие услуги по выплатам и клиринговые услуги

10. По специальным видам услуг:

- Услуги доставки

- Ремонт бытового оборудования

- Дезинфекционные услуги