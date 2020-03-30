В Азербайджане названы объекты и услуги, которые продолжат работать - СПИСОК
В Азербайджане введены новые меры против распространения коронавирусной инфекции.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
В этот период (с 00:00 31 марта по 20 апреля) разрешается деятельность в следующих направлениях с условием соблюдения требований периода особого режима:
1.Органы исполнительной власти и организации, список которых определен Кабинетом Министров Азербайджанской Республики.
2. В области здравоохранения и в сфере социальных услуг:
-Научно-исследовательские и лабораторные услуги
-Больницы, поликлиники и другие медицинские учреждения
-Ветеринарные услуги
-Производство медицинского оборудования, лекарств и медицинских средств
-Социальные услуги
-Услуги по уходу за лицами с умственными недостатками и лицами, нуждающимися в особом уходе.
3.В области инфраструтуры
-Коммунальные услуги (канализация и водоснабжение, газоснабжение, теплоснабжение, распределение энергии)
-Производство электроэнергии и энергоснабжение
-Водоснабжение и мелиорация
-Услуги телекоммуникации и связи
4.По транспортной и логистической сфере:
-Грузоперевозки воздушным, морским, железнодорожными автомобильным транспортом
-Железнодорожные, мореходные, портовые, автодорожные услуги
-Логистические услуги
-Услуги общественного транспорта и такси
5.Основные виды производства:
-Производство продукции оборонной промышленности
-Производство нефтяного оборудования и сооружений
-Производство продуктов питания и сырья для них, в том числе заготовка, поставка, хранение и оптовая продажа продуктов питания
-Производство средств ежедневного ухода и гигиены
-Производство химической продукции
-Производство и переработка сельскохозяйственной продукции, в том числе деятельность фермерских хозяйств
-Земледелие и сбор урожая
-Добыча, переработка, хранение и продажа нефти и газа
-Передача нефти и газа по трубопроводам
-Деятельность в металлургической промышленности
-Производство и ремонт строительного и бытового оборудования
-Инженерные и проектировочные услуги
-Строительство и ремонт зданий и сооружений гражданского и промышленного назначения, дорог
-Производство фасовочной продукции
-Производство каменных, металлических и деревянных изделий
-Производство и ремонт мебели
-Забой животных
6.По розничной и оптовой продаже:
-Пункты по продаже продовольственных товаров
-Аптеки
-Заправочные пункты
-Зоомагазины, в том числе пункты по продаже корма для животных
-Пункты по продаже строительных материалов и бытовых мелочей
7.По бытовым услугам:
-Сбор и утилизация бытовых отходов
-Почтовые услуги
-Химчистка
-Очистка жилых зданий, за исключением квартир
-Ремонт автомобилей
-Пункты мойки автомобилей
-Услуги перевода
-Приюты для животных
-Услуги дизайна
8.Средства массовой информации
9.По финансовым организациям
-Банки и пункты обмена валюты
-Страховые организации
-Организации, оказывающие услуги по выплатам и клиринговые услуги
10. По специальным видам услуг:
- Услуги доставки
- Ремонт бытового оборудования
- Дезинфекционные услуги
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