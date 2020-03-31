Управление образования Баку работает дистанционно - ФОТО
Управление образования по г. Баку работает дистанционно, сообщает Day.Az со ссылкой на Управление.
По инициативе руководства Управления, обсуждения и консультации проводятся в режиме онлайн, при необходимости организуется видеоконференция.
В обсуждениях рассматриваются существующие возможности для того, чтобы школьники не отдалялись от учебного процесса, проводится обмен мнениями по обеспечению общения учителей и учащихся.
Акцентируется важность связи между учителями и родителями для повышения внимания детей к телеурокам на телеканалах "Mədəniyyət" и "ARB Günəş", организуемых минобразования, и к онлайн-урокам, дополнительно проводимым учителями.
Напомним, что в рамках мер социальной изоляции во всех учебных заведениях до 18 апреля (первый учебный день 20 апреля) приостановлены учебно-воспитательный процесс и все связанные с этим мероприятия.
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