В Азербайджане малоимущую молодежь могут обеспечить жилплощадью
В Азербайджане к категории населения, которым жилые помещения предоставляются по договору социального найма, относится и малообеспеченная молодежь.
По данным Trend, данный вопрос нашел отражение в новых изменениях Жилищного кодекса, передает Day.Az.
Согласно предлагаемому изменению, малоимущей молодежи, нуждающейся в улучшении жилищных условий в Азербайджане, будут предоставляться жилые помещения государственного или муниципального жилищного фонда на основе договора социального найма.
Согласно предлагаемому изменению в закон "О социальной защите детей, потерявших родителей и лишенных родительской опеки", детям, потерявшим родителей и лишенным родительской опеки и нуждающихся в социальной защите, будут предоставлены жилые помещения по договору социального найма в порядке, установленном Жилищным кодексом Азербайджана.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре