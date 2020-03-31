Азербайджан приостановил воздушное и железнодорожное сообщение с Россией

Азербайджан приостановил воздушное и железнодорожное сообщение с Россией, сообщает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

С полным текстом можно ознакомиться по ссылке.

Новость обновляется