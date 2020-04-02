https://news.day.az/society/1219080.html Ибрагим Мамедов: Разрабатывается механизм по доставке больных из регионов в Баку
Ибрагим Мамедов: Разрабатывается механизм по доставке больных из регионов в Баку
В Азербайджане разрабатывается механизм по доставке больных из регионов в Баку.
Как передает Day.Az, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал пресс-секретарь Кабмина Ибрагим Мамедов.
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