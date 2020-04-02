Обнародовано число наказанных за распространение в соцсетях ложной информации по коронавирусу

В стране осуществляются меры по борьбе с распространением ложной информации от имени соответствующих учреждений в связи с пандемией.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал заместитель начальника Главного управления общественной безопасности МВД, полковник полиции Азиз Багишев.

По его словам, в ходе проведенных расследований период особого карантинного режима в стране до сегодняшнего дня были арестованы 10 человек, которые распространяли подобные сведения в попытке вызвать ажиотаж. Кроме того, 18 человек оштрафованы, 127 человек предупреждены.

Напомним, что в рамках принимаемых государством мер по предотвращению широкого распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Азербайджана требуется пребывание людей дома, местах постоянного или временного проживания (пребывания).