В Азербайджане число обеспеченных социальными услугами на дому одиноких пожилых людей достигло 12 тысяч

С 24 марта по первое апреля удовлетворено 5278 заявлений из 27486, поступивших в колл-центр - 142, министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана в связи с оказанием социальных услуг. Об этом сообщили Day.Az в министерстве труда и социальной защиты населения.

По данным источника, в 2472 домах, в которых проживают одинокие люди старше 65 лет, оказаны социально-бытовые услуги. Согласно информации, в целом число одиноких людей старше 65 лет, обеспеченных социальными услугами на дому, достигло 12 тысяч.

Отметим, что при поддержке волонтеров со стороны работников социальной службы министерства оказывается помощь в работах, связанных с домашним хозяйством, приобретении за счет собственных средств товаров широкого потребления, лекарственных средств, оплаты коммунальных услуг и других.