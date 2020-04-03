Стало известно, кому будет оказана финансовая поддержка в Азербайджане на фоне пандемии

Влияние пандемии коронавируса на национальную экономику и повседневную социально-экономическую жизнь людей возросло. Правительство Азербайджана быстро отреагировало на ситуацию и разработало крупнейшую программу экономической поддержки. В общей сложности финансирование 10 программ составляет 2,5 миллиарда манатов. Это 3% от ВВП.

Как передает Day.Az со ссылкой на ATV, для оказания государственной поддержки были разработаны 10 программ.

Первая и самая комплексная программа охватывает 44 000 предприятий с 304 000 наемных сотрудников.

Предприниматели, которые не увольняли работников в течение периода карантина и сохранили им рабочие места и заработную плату, получат государственную поддержку.

Государство также поддержит выплату кредитов предпринимателям, пострадавшим от пандемии коронавируса.

Предпринимателям, пострадавшим от пандемии, будут предоставлены различные налоговые льготы и привилегии.

Кроме того, был подготовлен социальный пакет, который включает поддержку безработных граждан. Более подробная информация будет предоставлена ​​в ближайшие дни.

В рамках программы поддержки планируется увеличить лимит льготного использования электроэнергии на 100 кВтч, оплатить обучение студентов из социально уязвимых семей и поддержать жизненно важные пассажирские перевозки.

Следует отметить, что эти программы являются лишь частью государственной поддержки, и ведется работа над другими механизмами государственной поддержки.