Стало известно, кому будет оказана финансовая поддержка в Азербайджане на фоне пандемии - ВИДЕО
Влияние пандемии коронавируса на национальную экономику и повседневную социально-экономическую жизнь людей возросло. Правительство Азербайджана быстро отреагировало на ситуацию и разработало крупнейшую программу экономической поддержки. В общей сложности финансирование 10 программ составляет 2,5 миллиарда манатов. Это 3% от ВВП.
Как передает Day.Az со ссылкой на ATV, для оказания государственной поддержки были разработаны 10 программ.
Первая и самая комплексная программа охватывает 44 000 предприятий с 304 000 наемных сотрудников.
Предприниматели, которые не увольняли работников в течение периода карантина и сохранили им рабочие места и заработную плату, получат государственную поддержку.
Государство также поддержит выплату кредитов предпринимателям, пострадавшим от пандемии коронавируса.
Предпринимателям, пострадавшим от пандемии, будут предоставлены различные налоговые льготы и привилегии.
Кроме того, был подготовлен социальный пакет, который включает поддержку безработных граждан. Более подробная информация будет предоставлена в ближайшие дни.
В рамках программы поддержки планируется увеличить лимит льготного использования электроэнергии на 100 кВтч, оплатить обучение студентов из социально уязвимых семей и поддержать жизненно важные пассажирские перевозки.
Следует отметить, что эти программы являются лишь частью государственной поддержки, и ведется работа над другими механизмами государственной поддержки.
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