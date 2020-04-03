В Азербайджане арестованы 10 нарушителей режима карантина, оштрафованы более 3500 человек

За прошедший день в Азербайджане в административном порядке были арестованы 10 нарушителей режима карантина, оштрафованы 3581 человек. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МВД.

Согласно информации, в рамках мер по борьбе с угрозой распространения коронавируса за этот период были выявлены 15 объектов, нарушивших требования режима карантина, в том числе девять в Баку. Каждый из владельцев этих объектов был оштрафован в административном порядке.

В целом за нарушение режима карантина, требований санитарно-гигиенических норм, а также попытку проезда через полицейские посты между районами и городами республики были оштрафованы 3566 лиц, в том числе 2973 - в Баку.

1320 транспортных средств, пытающихся покинуть пределы территорий, где они зарегистрированы, были возвращены обратно.